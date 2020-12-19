شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": نتائج لقاحات فيروس كورونا تبشرنا بنهاية الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مها طلعت، المستشار الإقليمى لوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، إن العالم سيخلص من وباء فيروس كورونا بسبب النتائج الجيدة من اللقاحات، مشيرة إلى أن الموقف الوبائى الحالى يزداد أكثر فى دول أوروبا وأمريكا والهند والبرازيل.

وأضافت طلعت، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب، لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن اللقاح هو الحل على المدى الطويل، موضحة أن تطوير اللقاحات تم في وقت قصير جداً ولكن لها فاعلية جيدة وهناك أسئلة كثيرة لم نعرف إجابتها بالنسبة للقاحات.

وأكملت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات سيكون بها مشاكل فى الإنتاج ونسبة تغطيتها لسكان العالم، قائلة:" لا يوجد نشر علمى لأسباب وفيات لقاح فيروس كورونا، وأن هناك هيئات تراجع ما يتم إنتاجه من لقاحات".