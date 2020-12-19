شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية.. والبحث عن مفقودين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق خلف شارع وكالة الليمون بحى الجمرك وسط الإسكندرية، حيث تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة الجمرك يفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الست المثالية خلف شارع وكالة الليمون.

وعلى الفور هرع رجال الشرطة، وأفراد الحماية المدنية، ومسئولى الحى وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وعقب المعاينة الأولية، تبين أن العقار قديم، مكون من 3 طوابق.

وأفاد عدد من الأهالى وجود رجل وطفل تحت الأنقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية البحث عنهم تحت الأنقاض، وإنقاذهم.

وتم وضع كردون أمني وحواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة والمشاة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.