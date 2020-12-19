شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محل لبيع الخمور في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز مدينة 6 أكتوبر، حملة أمنية قادها العميد أحمد فوزي، المشرف العام على أمن الأجهزة، وحازم محمد، مدير أمن الجهاز، والمهندس فريد شوقي، مدير رئاسة الأحياء، وهشام سرحان حملة الاشغالات، وتأمين الملازم أول حسن حسين (تأمين ثانى أكتوبر ورجاله).

وأسفرت الحملة -بحسب بيان السبت- عن إزالة النشاط غير المصرح به محل لبيع الخمور بالحي السادس (سنتر وادي الملوك)، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد «الشربيني» تشديد الإجراءات واستمرار الحملات وعدم التهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء على أي مظاهر عشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للمدينة.