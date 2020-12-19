شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان مجلس مدينة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، السبت، أعمال تطوير وتجميل الميدان العام أمام مجلس مدينة سوهاج.
وأوضح محافظ سوهاج، أن افتتاح الميدان يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة بها، لخلق منظر حضاري لائق وايجاد متنفس طبيعي للمواطنين من أبناء وأهالي مدينة سوهاج، لافتا إلى أهمية الميدان الذي يقع بالقرب من مجلس مدينة سوهاج، ومديرية التربية والتعليم، والكورنيش الغربي للنيل.
وتفقد المحافظ الحدائق العامة أمام مجلس مدينة سوهاج، موجها بأهمية الحفاظ على ما تحقق من أعمال التجميل والتطوير لتكون واجهة حضارية مميزة للمحافظة، منوها بأن أعمال التجميل والتطوير بالميدان شملت إنشاء تمثال يرمز للشهيد العسكري، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة، بالإضافة إلى أعمال الدهانات والإنارة، وتركيب البلدورات، والمساحات الخضراء «اللاند سكيب»، ومقاعد إنتظار للمواطنين.
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