شكرا لقرائتكم خبر عن والد صاحب فيديوهات «محمد وبسنت»: «أعتذر للمجلس القومي للطفولة وأبوس دماغه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المطرب الشعبي حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد صاحب فيديوهات «محمد وبسنت»، اعتذاره للمجلس القومي للأمومة والطفولة بعد انتقاده للفيديوهات التي انتشرت لنجله.

وقال «الشرقاوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، «أعتذر وأبوس دماغ المجلس القومي، وأي حاجة المجلس القومي شايفها ضدي أنا موافق عليها، وبحترم وجهة نظرهم.. بعتذر ألف اعتذار، ولو أنا عملت حاجة مش واخد بالي منها فانتم بتحافظوا على أطفالنا والجيل الجديد».

وأضاف: أغني منذ 15 عاما، ولي نجاحات وتريندات كثيرة، ونجلي نجم وهو من عمر 3 سنوات، وظهر مع عدد من النجوم«.