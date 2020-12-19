شكرا لقرائتكم خبر عن التفتيش مستمر ويتم سرا.. «السياحة»: إلغاء حفلات رأس السنة بالمطاعم والفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للشؤون الفندقية، إن الوزارة ألغت حفلات رأس السنة بالفنادق والمطاعم، مضيفا أن الهدف الأساسى من قرار الوزارة هو منع تجمعات المواطنين.

وأوضح العاصي، خلال مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم»، أن إقامة الحفلات يعنى تجمعات كبيرة والسيطرة عليها ستكون في غاية الصعوبة، في ظل بدء الموجة الثانية من فيروس «كورونا».

وأكد أن التفتيش والمرور على الفنادق مستمر ويتم سرا، حتى لا يعرف أصحاب الفنادق وقت المرور، لافتا إلى اتخاذ إجراءات ضد المنشآت المخالفة خلال الفترة الماضية.

وقال العاصي إن الوزارة تتابع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية لعدد من المنشآت الفندقية بسبب تجاوز العدد أو مخالفة الغلق.

وأضاف أن الوزارة تعمل على مساعدة الدولة في إدارة أزمة فيروس «كورونا»، قائلا: «الاحتفالات العادية المتعارف عليها والتى يكون بها مطربون كبار لم يتم إقامتها بسبب التجمعات الكبيرة».

وطالب العاصي بتعميم منشور على كل المنشآت الفندقية يتضمن تأكيد ضرورة عدم وجود أي فعاليات «ثقافية– سياحية»، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.