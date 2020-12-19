شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتى شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت محافظة شمال سيناء، السبت، حالتى شفاء من فيروس كورونا المستجد. وأعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل حالتى شفاء من فيروس كورونا المستجد، ولم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس اليوم، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغ 189 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 889 حالة منذ بداية الجائحة. وأكد كامل وجود 11 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و93 حالة أخرى تحت العزل المنزلى . الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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