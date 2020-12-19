شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «المصرية لحقوق الإنسان»: هناك تربص بالدولة المصرية.. والتقرير الأوروبي مسيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر تبنت رؤية واستراتيجية لإصلاح ملف حقوق الإنسان في مصر وحققت فيه انجازات غير مسبوقة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت إن المسئولة عن ملف السكن داخل هيئة الأمم المتحدة كانت توجه لمصر انتقادات رغم وجود نجاحات في مجال السكن في مصر، حيث تقوم مصر بنقل قاطني العشوائيات إلى مساكن جديد.

وأشار شيحة إلى أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر غاب عنه ذكر الإصلاحات التي تمت على أرض الواقع.

وكشف أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن بيان البرلمان الأوروبي ابتعد عن الشفافية، مؤكدا أنه يجب تنفيد ما يوجه إلى مصر من اتهامات، مؤكدا أن هناك تربص بالدولة المصرية وأن التقرير الأوروبي مسيس.

وأضاف عصام شيحة أن منظمات حقوق الإنسان في مصر أظهرت كذب وافتراء البيانات المغلوطة عن مصر، مؤكدا أن مصر في حرب ضد الإرهاب وهو ما لم يلتفت إليه التقرير الأوروبي.