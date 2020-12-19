شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومى للبحوث: اللقاح الصينى آمن 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أحمد على رئيس قسم الفيروسات فى المعهد القومى للبحوث، أن اللقاح الصينى آمن 100%، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج القاحات عن طريق فيروسات مثبطة تدخل إلى الجسم، وتقاتل الفيروسات المسببة للمرض، أما الطريقة الثانية ان نأخذ جزء من الفيروس المسئول عن إنتاج الأجسام المضادة للفيروس.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى سيد على: أما عن اللقاح فنحن لدينا تكنولوجيا عالية جدا واتجاهات تصنيع اللقاح متعددة وكلها تؤدى الغرض حتى التكنولوجيا الأخيرة التي استخدمتها موديرنا وفايزر، مشيرا أن الفيروس عبارة عن شفرة مغطاة ببروتين والفيروس يكون مثبط وعندما يدخل إلى الجسم ويجد الخلية تبدأ المشكلة.

وتابع: فى النهاية هناك الكثير من التكنولوجيا التي يتم استخدامها فى صناعة اللقاحات أما النوع الثالث والذى استخدمته موديرنا وفايزر هى استخدام الشفرة الخاصة بالبروتين الرئيسى للفيروس، وفايزر حملته على أجزاء بروتينية ولكن دخول الشفرة ثم تترجم فى الداخل إلى بروتين الكورونا.

وأكد الدكتور محمد أحمد على أن اللقاح الصينى تم تجربته على الجيش الصينى، مضيفا أن اللقاح الصينى والأمريكى يسببان حماية وإذا عرض عليا اللقاح الصينى والأمريكى سأتناول الصينى لأننى أعرف نهايته، أما اللقاح الأمريكي فيحتاج إلى مزيد من الدراسة.

وأضاف: كل دول العالم تعمل على إيجاد لقاحات لكورونا وهناك أكثر من 50 أو 60 دولة عملت على إيجاد اللقاح، واللقثاح الأمريكي لكى يتم توزيعه عندنا لابد من نقله من مدن إلى قرى ومن الصعب الحفاظ على نقله في درجة حرارة سالب 70 وسيكون مكلفا للغاية .

وأكمل: تم صنع نوع من الصناديق بها ثلج مجروش يستطيع الحفاظ على درجة الحرارة ولكن ذلك زود التكلفة وتكلفة الشحن أيضا ووفقا للتكلفة سيكون اللقاح الأمريكي رقم 5 بين اللقاحات ولن يكون آمنا.

وتوقع أنه من 4 إلى 5 أشهر من الممكن أن يتم معاملة الكورونا كالأنفلونزا بعد أن يتم تداول اللقاح، مشيرا إلى أنه لم يخاف من الكورونا فى ظل الجائحة وانتشارها فهو لن يخشاه الآن.