شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية.

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