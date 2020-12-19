شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير عباس كامل يلتقى حفتر وعقيلة صالح فى بنغازى وينقل رسالة دعم من الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، اليوم السبت، مدينة بنغازى الليبية، موفدا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ نقل رسالة دعم وتأييد من الرئيس للشعب الليبى على كل الأصعدة العسكرية والسياسية، وذلك فى إطار الدور المصرى الداعم لاستقرار الأوضاع فى ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

والتقى الوزير عباس كامل خلال الزيارة، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبى، وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام، وتأكيد الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5"، التى أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التى تسهم فى استقرار الوضع العسكرى والأمنى فى كل ربوع ليبيا.





كما التقى رئيس المخابرات العامة، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، وعددا من أعضاء البرلمان، وأكد خلال اللقاء دعم مصر لكل مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، كما ناقش الوزير عباس كامل آخر تطورات الموقف السياسى، وبحث سُبل دفع وتطوير العلاقات المصرية الليبية على كل المستويات خلال الفترة المقبلة.