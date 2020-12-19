شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا مش متنمر».. يوتيوبر يطلق مبادرة جديدة لمواجهة التنمر والعنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مروان ممدوح على الشهير ب «مروان جليتش» اليوتيوبر المصري الشاب مبادرة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر واليوتيوب وانستجرام وتيك توك بعنوان «أنا مش متنمر» وذلك لمواجهة التنمر والعنصرية المنتشران وبكثافة في المجتمع المصري بشكل عام وعلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

وأكد مروان جليتش في تصريحاته أن التنمر والعنصرية أصبحا موجودان على منصات التواصل الاجتماعي بشكل لا يختلف عن التنمر الموجود في المجتمع والذي يسبب انهيار العديد من الأشخاص الذين يتم التنمر عليهم لأسباب عديدة مثل لونهم أو مرضهم أو شكلهم أو وزنهم مما يتسبب في اكتئاب هؤلاء الأشخاص لدرجة تصل إلى حد تفكيرهم في التخلص من حياتهم.

وأوضح جليتش أنه رصد العديد من وقائع التنمر على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مما جعله يطلق مبادرة «انا مش متنمر» بهدف توعية الشباب بمخاطر التنمر وكيف أن هذا التنمر قد يكون سببا في تدمير أشخاص نفسيا هذا بجانب جعل كل شاب يخرج التنمر من حياته ويتعهد أمام الله والناس بأنه لن يكون متنمر، كما سيشرح مروان جليتش انواع واشكال التنمر وخاصة أن هناك متنمرين يتنمرون دون وعي منهم بأنهم يؤذون شخصا ما ويأخذون الأمر على سبيل المزاح.

كل هذه الأمور وأكثر سيستحدث عنها اليوتيوبر المصري الشهير مروان جليتش من خلال فيديوهات ينشرها على صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر واليوتيوب وانستجرام وتيك توك والتي تخطت أكثر من 2 مليون متابع.

ودعا مروان جليتش مشاهير الفن والرياضة للدخول في مبادرته الجديدة بهدف نشرها على اوسع نطاق تحت هدف وحلم واحد وهو أن مصر تكون خالية من التنمر في أقرب وقت ممكن وخاصة في ظل وجود قوانين صارمة حالية يتم تطبيقها على المتنمرين تصل إلى السجن والغرامة.