شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الأطقم الطبية ستكون الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وقريبا سوف يتم إعلان تفاصيل اللقاحات على موقع وزارة الصحة قبل الحصول عليها.

وأضافت عاصم، خلال لقائها مع برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضمن الفئات الأولى بالحصول على لقاح «كورونا».

وأشارت إلى أن هناك خطوات استباقية تسير تجاه التجارب الخاصة باللقاحات، وشاركت مصر في التجربة الإكلينية الخاصة باللقاح الصيني.

وأوضحت أن هناك اتفاقيات دولية بتصنيع اللقاح الصيني في مصر طبقا لاتفاقية جابي الدولية، وذلك من أجل توفير جرعات تكفي 20 مليون مواطن، كما تم التواصل مع شركة استرازينيكا.