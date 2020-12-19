شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام حسين: قرار البرلمان الأوروبي مسيس ويضر بشراكتنا الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر هشام حسين، عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، منافيًا للواقع، وينطوي على تدخل في الشأن الداخلي المصري، إضافة إلى كونه تسييسًا لوقائع مجتزئة.

وقال "حسين"، في بيان، أصدره اليوم السبت، إن البرلمان الأوروبي أغفل الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية، في دعم ملف حقوق الإنسان، على مدار سنوات، تزامنًا مع حرب ضارية ضد الإرهاب، داخل وخارج حدودها، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، في مجال تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وأضاف عضو مجلس النواب: "يتغافل البرلمان الأوروبي كذلك عن جهود الدولة المصرية، في مجال التنمية المستدامة، والمشاركة في المشاريع التنموية في القارة الإفريقية، ومواجهة الفكر المتطرف حتى في عمق أوروبا، وإدانة مصر المتكررة لكل أشكال العنف، وتأكيدها المستمر على مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن واستقرار الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كحق أصيل من حقوق الإنسان".

وأكد النائب هشام حسين، على استقلالية ونزاهة القضاء المصري، وأهمية دور البرلمان المصري في دعم حقوق الإنسان، التي ينص عليها ويؤكدها الدستور المصري، والتعديلات التشريعية التي تؤكد على دعم الحريات، وأبرزها الحريات الدينية، التي تشيد بها المنظمات الدولية.

وأوضح "حسين" أن قرار البرلمان الأوروبي يسئ إلى الشعب المصري، ومؤسسات الدولة المصرية، ويضر بشراكتنا الاستراتيجية، والجهود المصرية في مجالات حماية المقدرات الاقتصادية المشتركة في شرق البحر المتوسط، ومنع الهجرة غير الشرعية.

وقال عضو مجلس النواب: "ما يثير الدهشة، هو توقيت صدور قرار البرلمان الأوروبي، الذي يتزامن مع إشادات دولية، بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر، ما يجعلها قبلة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، ومقصدًا سياحيًا آمنًا، وفي وقت تواجه فيه الدولة المصرية جائحة فيروس كورونا، وتدعم فيه الأشقاء والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية، لتخفيف آثار الجائحة".