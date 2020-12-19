شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بكلية اللغة العربية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء المقبل، معرضًا للكتاب بمقر كلية اللغة العربية بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأوضحت جامعة الأزهر أنه سبق تنظم عديد من المعارض التي عقدت بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في قطاعات مدينة نصر بنين وبنات والدَّراسة، وتضم أنواعًا مختلفة من الكتب العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والدينية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على تنظيم مثل هذه المعارض التي تخدم طلاب وطالبات الجامعة بمختلف التخصصات، إضافة إلى طلاب الدراسات العليا، وتقدم خصومات كبيرة تشمل مختلف الإصدارات.