شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بكلية اللغة العربية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء المقبل، معرضًا للكتاب بمقر كلية اللغة العربية بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وأوضحت جامعة الأزهر أنه سبق تنظم عديد من المعارض التي عقدت بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في قطاعات مدينة نصر بنين وبنات والدَّراسة، وتضم أنواعًا مختلفة من الكتب العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والدينية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على تنظيم مثل هذه المعارض التي تخدم طلاب وطالبات الجامعة بمختلف التخصصات، إضافة إلى طلاب الدراسات العليا، وتقدم خصومات كبيرة تشمل مختلف الإصدارات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء المقبل.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بكلية اللغة العربية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.