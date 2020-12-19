شكرا لقرائتكم خبر عن أول وفد سياحي سلوفاكي يصل الغردقة منذ 10 اشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة ، اليوم السبت، أول وفد سياحي من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا يصل إلى مصر منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ، حيث تم توزيع الهدايا التذكارية عليهم.

كان مطار الغردقة الدولي قد استقبل أول رحلة طيران قادمة من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا على متنها ١٣٠ راكب، وذلك بعد توقف دام قرابة 10 أشهر.

ويأتي استقبال مدينة الغردقة لهذه الرحلة استمراراً لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي.