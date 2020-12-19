شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتوعية مواطني أسوان بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فريق التوعية والإعلام بمديرية الصحة في أسوان حملة توعية ميدانية، اليوم السبت، تضمنت عقد لقاءات بالمواطنين في مناطق كورنيش النيل وغرب أسوان، وذلك بحضور الدكتورة أية سليمان مسؤول وحدة إرضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

تناولت اللقاءات تعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

وفي السياق ذاته قام فريق التوعية والاعلام بادارة إدفو شرق الصحية، بعقد لقاءات مع المواطنين المقبلين على أعمال القافلة الطبية بقرية العطواني بمركز ادفو.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التي تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.