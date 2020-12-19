شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة الأزهر تطبق قانون منع التدخين بين العاملين والمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد مجلس إدارة مستشفيات جامعة الأزهر اليوم برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة فى سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأعلن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية تبنى حملة توعوية؛ للتعريف بأضرار التدخين بوجه عام وتاثيره الضار على الفرد والمجتمع، إضافة إلى أضراره على المرضى، وحذر مجلس إدارة المستشفيات من التدخين داخل المستشفيات، مشددين على ضرورة تفعيل وتطبيق القانون 154 لسنة 2007 لمواجهة المدخنين داخل المستشفيات؛ بناء على المقترح الذى تقدم به الدكتور فيصل زايد، نائب مدير عام مستشفى الحسين الجامعى لشئون الأقسام والجودة.

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، أن الجامعة وحدة واحدة، مشيرًا إلى أن القاعات الدراسية فى أى قسم من الأقسام الموجودة فى المستشفيات تستخدم لصالح العملية التعليمية وفقًا للمصلحة العامة للجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة ليس لديها مانع من إطلاق أسماء الأساتذة الكبار على هذه القاعات؛ تكريمًا لهم، ووفاءً لما قدموه مدة عملهم بالجامعة، سواء أكانوا أحياءً أم أمواتًا، مؤكدًا على أن هذا تقليد طيب يعكس قيم الوفاء للقامات العلمية الكبيرة، وميراث جميل يتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل.

وفى ختام الاجتماع تم التصديق على قبول بعض طلبات التبرع من أهل الخير، سواء أكانت لمستشفى الحسين الجامعى، أم مستشفى سيد جلال الجامعى، موجهين خالص الشكر والتقدير إلى أى انسان يسهم بأى وجه من وجوه الخير فى قطاع المستشفيات؛ لأن ذلك من باب الصدقة الجارية.

حضر الاجتماع الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور لطفى دياب، عميد كلية الصيدلة، إضافة إلى رؤساء الأقسام، ومديرى المستشفيات الجامعية، ونواب مدير المستشفيات كل فى موقعه.