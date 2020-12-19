نائب وزير التعليم: تطوير مهارات المعلم وتدريبه على أحدث وسائل الاتصال التكنولوجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بمقر إحدى مدارس المحافظة، حيث عقدا اجتماعا موسعا بموجهى العموم للمواد الدراسية ومديرى إدارات التدريب بجميع إدارات المديرية، ورحب المهندس علي عبد الرؤوف، بالدكتور رضا حجازى وحضوره.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن المعلم هو أهم عنصر في المنظومة التعليمية وأن تطوير مهارات المعلمين وتدريبهم على أحدث وسائل الاتصال التكنولوجي تعتبر حجر الزاوية في منظومة التعليم الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذا تعمل الوزارة جاهدة على تأهيل المُعلمين واستحداث آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات والوسائل التكنولوجية الحديثة لكى تتوافق مهارات المعلم مع القرن 21، وذلك إيمانا منه بأهمية دور المعلم المصرى فى تحسين وتطوير وجودة التعليم.

وأكد نائب الوزير، أن الوزارة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمعلمين، والاهتمام بهم وتدريبهم لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، مضيفًا أن التدريب سوف يتم على رأس العمل داخل وحدات التدريب بالمدارس وبالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

كما ناقش مع موجهى عموم المواد خطة الارتقاء بالمستوى الأكاديمى لمُعلمى الصفوف من الرابع الابتدائى إلى الثالث الإعدادى، وتطوير مهاراتهم فى مواد تخصصاتهم العلمية وإدارة العملية التعليمية.

بعد ذلك استمع إلى ماتم إنجازه بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حيث عرض مدير إدارة التدريب بالمديرية خطة التدريب والمستهدفين من المعلمين.

وأوضح أن إجمالى المستهدفين 8233 معلما مقسمين على المواد الدراسية

3580 لغة عربية تم تدريب 66.1٪؜

1450لغة انجليزية تم تدريب 59.2 ٪؜

1340رياضيات تم تدريب 55.5 ٪؜

889علوم تم تدريب 63.4٪؜

947 دراسات اجتماعية تم تدريب 59.3٪؜

بإجمالى 62.3% من المستهدفين من المعلمين حتى 15 ديسمبر 2020 .

أما المرحلة الإعدادية

اللغة العربية 1718 معلم ومعلمة 88 ٪؜

اللغة الانجليزية 712 معلم ومعلمة 83 ٪؜

الرياضيات 940 معلم ومعلمة 68 ٪؜

العلوم 758معلم ومعلمة 70%

الدراسات الاجتماعية 690 معلم ومعلمة78٪؜

وثم عرض موجهى عموم المواد الخطة التدريبة واحتياجات المعلمين للتديب.

وفتح نائب الوزير الحوار للمناقشة لعرض التحديات والصعوبات التى تواجه ادارة التدريب لإزالة آى معوقات تواجة عمليات التدريب المستمرة.

وفي ختام حديث أكد نائب الوزير ضرورة الحث على الالتزام وتوفير كافة الإمكانات اللازمة والمتاحة من أجل إنجاح هذه التجربه الرائدة.

وتوجه بالشكر والتقدير للمهندس علي عبدالرؤوف وجميع الحضور الكريم على حفاوة الاستقبال وحسن الاستماع وعلى ماقدموه من جهود حتى الآن.

وحضر اللقاء كل من حامد ابو العينين مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد هيكل مدير عام التعليم العام والدكتور حازم الالفى مدير عام الخدمات، والمهندس عبد القادر عبد القادر مدير عام التعليم الفنى، والدكتور محمود المغازى مدير المكتب الفنى بالمديرية، والدكتور عصام عمارة مدير التعليم الخاص، والدكتورة نيفين كرم مدير الإكاديمية المهنية للمعلمين.