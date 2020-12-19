شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يفتتح رالى السيارات الكهربائية بالأهرامات بقيادة سيارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رالى السيارات الكهربائية محلية الصنع والتى تنظمها أكاديمية البحث العلمى مع بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس وبمشاركة 19 فريق من الجامعات المصرية.

وارتدى الدكتور خالد عبد الغفار خلال افتتاح سباق رالى السيارات " بدلة خاصة " كما أجرى جولة داخل الحرم المقرر إقامة السباق بداخله بمنطقة الاهرامات، وحرص على قيادة سيارة انطلقت فى بداية السباق وبرفقته الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى.

وتنظم أكاديمية البحث العلمى وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، حفل افتتاح فاعليات الموسم الثالث من "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، وتقام فعاليات الرالى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور العديد من الوزراء ورجال الصناعة والاستثمار وعدد من رؤساء الجامعات.

ومسابقة "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" مسابقة تكنولوجية قومية والأولى من نوعها فى مصر والمنطقة ممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2030 بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

ومن المقرر أن يضم السباق 19 فريقا مصريا يتنافسوا للحصول على الجائزة الكبرى، وهى المبادرة التى دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى 18 مايو 2017، التى أطلقتها الأكاديمية وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.