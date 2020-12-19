شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ببدلة " رالى" تحت سفح الاهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدلة رالى سيارات خلال مشاركته، ختام مسابقة رالى السيارات الكهربائية محلية الصنع.

وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفى أقيم على هامش الحدث بمنطقة الأهرامات، اليوم السبت، إن تنظيم رالى للسيارات الكهربائية حدث مهم وبداية ولادة الفكرة وتحقيقها خلال العام الأول بالعاصمة الإدارية وكان هناك تحدى كبير الظروف القهرية الموجودة بأى مكان بالعالم والتى أسفرت عن تأجيل اغلب المسابقات نظرا لظروف كورونا

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته، أنه تم تخصيص 33 مليون جنيه لدعم هذه الفكرة ومجهود الطلاب ومشاركة 30 جامعة ليحدث تصفية ل 19 فريق أكثر من 300 ساعة تدريب سواء نظريا على صناعة السيارات أو حتى من خلال تصنيع السيارات والورش.