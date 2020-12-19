- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 2.5 فدان بمنطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني.
ونص القرار على التزام المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان تعتمد تخطيط قطعة أرض بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.