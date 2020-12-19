الإسكان تعتمد تخطيط قطعة أرض بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 2.5 فدان بمنطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني.

ونص القرار على التزام المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه.

