محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الإدارات التعليمية، اليوم السبت، بتقسيم العاملين في الوزرات والهيئات الحكومية، للعمل بالتناوب بنسبة 50%.
وأكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن القرار صدر من محافظ الجيزة، تنفيذًا لتكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف حجازي لـ"الخليج 365"، أنه يبدأ العمل بهذا القرار بداية من غدٍ الأحد، مؤكدًا أن القرار يطبق على العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية، وليس المعلمين.
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كانت هذه تفاصيل خبر لا يشمل المعلمين.. "تعليم الجيزة": قرار الـ50% ينطبق على الإداريين فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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