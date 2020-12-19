الأول منذ موجة كورونا الثانية.. مصر تستقبل وفد سياحي قادمًا من سلوفاكيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبل أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة، اليوم السبت، بالورود والهدايا التذكارية، أول وفد سياحي من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا يصل إلى مصر منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، استقبل مطار الغردقة الدولي أول رحلة طيران قادمة من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا على متنها 130 راكبًا، بعد توقف دام قرابة 10 أشهر.

وتعد هذه الرحلة هي نتاج ثمرة الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا لاستعادة الحركة السياحية السلوفاكية الوافدة إلى مصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

ويأتي استقبال مدينة الغردقة لهذه الرحلة استمراراً لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي.​