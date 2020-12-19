مصدر بـ"النقل" يكشف حقيقة توقف حركة القطارات على خط "القاهرة – طنطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
كشف مصدر مسئول في وزارة النقل، حقيقة خروج قطار رقم 544 القادم من طنطا إلى القاهرة، من القضبان.
ونفى المصدر، توقف حركة القطارات على خط "القاهرة - طنطا" بمحافظة المنوفية، موضحًا أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي.
وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن قطار رقم 544 القادم من طنطا إلى القاهرة بمحطة الحلواصي، لعطل طفيف في إحدى العربات، ما أدى إلى توقف حركة القطارات لبضع دقائق، وتم إصلاح العطل واستكملت الرحلة.
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