شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أول وفد سياحى من سلوفاكيا فى الغردقة بالورد والهدايا التذكارية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، بمدينة الغردقة، اليوم السبت، بالورود والهدايا التذكارية ، أول وفد سياحي من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا يصل إلى مصر منذ أزمة جائحة فيروس كورونا .

وقام أعضاء المكتب السياحى ، بمنح الوفد الذى وصل الى مطار الغردقة الدولى قادمة من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا 130 شخصا ، الهدايا التذكارية ، وتعد هذه الرحلة هي نتاج ثمرة الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا لاستعادة الحركة السياحية السلوفاكية الوافدة الي مصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية ،بعد توقف دام قرابة ال 10 أشهر.

ويأتي استقبال مدينة الغردقة لهذه الرحلة استمراراً لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي.