شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعلن توفير فرص تدريب بهيئة الاستثمار لشباب المصريين الدارسين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر للمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لتوفير الهيئة فرص تدريبية لشباب الدارسين فى الخارج خلال فترة تواجدهم فى مصر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان اليوم، أن هذه الفرص التدريبية التى تم توفيرها لشباب الدارسين بالخارج، جاءت لتعرف هؤلاء الشباب على الفرص المتاحة فى مصر وكيفية وآلية العمل فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن الشباب الذين حصلوا على فرصة التدريب بالهيئة العامة للاستثمار قد اطلعوا على جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر وإزالة كافة العوائق التى تقع أمام المستثمرين وتسهيل القيام بعملهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه يتم التعاون مع الهيئة فى العديد من الجوانب التى تخدم المصريين بالخارج حيث يوجد بالهيئة وحدة مخصصة للمصريين بالخارج ومن يرغب منهم فى الاستثمار فى مصر، مؤكدة أن الهيئة لها دور كبير فى تنشيط حركة الاستثمار فى مصر سواء استثمار أجنبى أو استثمار للمصريين.

وأكد عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحرص على توعية الشباب المصرى بالخارج بتطورات المناخ الاستثمارى فى مصر والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى شهدتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير أعمال المستثمرين، والاعتماد على الشباب كمحور أساسى لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة أن البرنامج التدريبى شمل موضوعات وزيارات متنوعة لعدد من شباب الدارسين بالخارج فى دول وتخصصات مختلفة، وقد تضمن البرنامج تقديم معلومات فنية حول قانون الاستثمار وتعديلاته والفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية، فضلا عن إجراءات تأسيس وتعديل الشركات بأشكالها القانونية المختلفة إلى جانب توعية الشباب بدور الهيئة فى مجال ريادة الأعمال من خلال مركز فكرتك شركتك والذى يقدم العديد من الخدمات المجانية لرواد الأعمال لمساعدتهم على تخطيط وتنمية مشروعاتهم، هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية متنوعة منها مركز خدمات المستثمرين الرئيسى بالقاهرة والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة الإعلامية والمنطقة الاستثمارية بالعاشر من رمضان والتى تضمنت محاضرات عن أنظمة المناطق الحرة والاستثمارية.