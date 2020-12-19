شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة لمتابعة رفع كفاءتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم السبت، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة للاطلاع على التطوير الذى تشهده المحطة ورفع كفاءتها أيضا للاطمئنان على البرامج التى تستهدف الرعاية والتربية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير تفقد أقسام المحطة المختلفة وعنابر الخيول وشدد على الاسراع برفع كفاءتها وتنمية مواردها وتوفير اقصى رعاية للخيول خاصة خلال هذه الفترة التى تشهد تغيرات مناخية متقلبة .

يأتى ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية للنهوض بمستقبل صناعة الخيول فى مصر حيث أن محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة تعتبر من أقدم المحطات فى العالم وهى التى تمنح شهادة الميلاد للحصان العربى الأصيل كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة .

ورافق وزير الزراعة خلال جولته بالمحطة اللواء مهاب عبدالرؤوف رئيس الهيئة الزراعية المصرية والدكتور صلاح فتحى مدير محطة الزهراء للخيول العربية.