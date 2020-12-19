شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلى إلى النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأحد، رحلة خاصة تنقل على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وفقا لمصادر بمطار القاهرة، فإنه من المنتظر أن تغادر رحلة مصر للطيران، القاهرة بعد ظهر غدا الأحد متجهة إلى النيجر، بعد إنهاء إجراءات سفر بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، حيث تقوم إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران بالتعاون مع فرق العلاقات العامة إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الفريق الأول.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتخضع بعثة الأهلي، اليوم السبت، لمسحة طبية ، وذلك استعدادًا للسفر غدا إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.