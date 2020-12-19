الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس النيجر فى ذكرى إعلان الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية النيجر محمدو ايسوفو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم إعلان الجمهورية .

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