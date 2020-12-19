شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم برنامج تدريبى لإعداد العاملين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمى بوزارة الموارد المائية والرى، اليوم البرنامج التدريبى الموظف الرقمى ICDL لإعداد العاملين بجهات الدولة المختلفة وتدريب أولى المجموعات من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى والمنتقلين الى العاصمة الإدارية وفقا لبرنامج الرقمنة المخصص لهم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة ببناء وتنمية قدرات الموارد البشرية بشكل عام والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بشكل خاص و استعدادات الوزارة للانتقال إلى العاصمة الإدارية ورفع كفاءة العاملين بالوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة التى تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية لتواكب مستجدات العصر الحالى.

ونظم قطاع التدريب خلال العام الماضى، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً، وعلى المستوى القومى تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً، فى حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى.

أوضح القطاع أن البرامج تنوعت ما بين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية و جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

الجدير بالذكر أن قطاع التدريب الإقليمى ينظم دورات تدريبية باستخدام منصات التعلم عن بعد E-Learning، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتعزيز التعلم والتدريب الالكترونى واستهداف أكبر عدد من أبناء الوزارة وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم .