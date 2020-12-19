شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 39 مسجدا فى 10 محافظات الجمعة المقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عنه أنه سيتم افتتاح (34) مسجدًا الجمعة القادمة 25 /12/ 2020م وذلك فى (10) محافظات ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (635) مسجدًا حتى الآن، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن المساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة هي:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. الكبير اصف – سيدى سالم شرق

2. التوحيد – كفر قتة - بيلا

3. عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ

4. العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب

مديرية أوقاف سوهاج

5. خالد بن الوليد – الوقات - طما

6. العزيز الرحمن – القبيصات - طهطا

7. ال عمران الدناقلة - المنشأة

8. ال هوى الشيخ مرزوق - البلينا

9. ال جاسر الشيخ زين الدين- طهطا

10. القبيصى قرية باجا - سوهاج

11. النيل أولاد خلف – دار السلام

12. التوحيد مدينة ناصر - سوهاج

13. الفاروق شطورة – طهطا

14. الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة

15. الحرمين – الجبيرات - طهطا

16. البياع – عرب بخواج- طهطا

مديرية أوقاف أسيوط

17. مسجد الدعبيس - قرية شو القنطرة - أبنوب

18. مسجد الرحمن - قرية بنى محمد الشهابية - أبنوب

19. مسجد الحسن - الانصار - القوصية غرب

20. مسجد الساعة - بمدينة اسيوط الجديده - الفتح قبلي

21. مسجد عباد الرحمن - قرية موشا مركز اسيوط - المركز قبلي

مديرية أوقاف مطروح

22. أولاد دغيم – سيدى عبد الرحمن – إدارة العلمين

23. نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام

مديرية أوقاف الدقهلية

24. الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس

25. الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمى الأمديد

26. النور – العزب - دماص – مركز ميت غمر

مديرية أوقاف الغربية

27. السلام - قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى

28. ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى

29. عزبة الشرقاوى – عزبة الشرقاوى – إبيار – كفر الزيات

30. الصفا – صرد – مركز قطور

31. عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج - قطور

32. عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور

33. عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان

مديرية أوقاف أسوان

34. الزبير بن العوام- قرية دار الهنا –إدفو قبلي

35. الصحابة – نجع عواض - دراو

مديرية أوقاف البحيرة

36. مسجد عزبة صبرى تبع زمران النخل – الدلنجات

مديرية أوقاف الجيزة

37. الكبير – الشنباب – البدرشين

38. الرحمن الرحيم – حى الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر

مديرية أوقاف جنوب سيناء

39. حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء





