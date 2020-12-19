شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة تعلن أسماء المؤهلين للمقابلة الشخصية لوظائف المهندسين والفنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أسماء المهندسين والفنين الذين اجتازوا اختبارات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمؤهلين للمقابلة الشخصية، وذلك فى المسابقة التى طرحتها الهيئة منذ عدة أشهر.

وأكدت الهيئة أن هذه الأسماء اجتازت الاختبارات التى عقدت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتحت اشراف الجهاز لجميع من تقدموا وتمت كمرحلة أولى وذلك دون تدخل الهيئة المصرية العامة للمساحة .

وأضافت أن هناك مرحلة أخرى وهى المقابلات الشخصية مع لجنة فنية ادارية قانونية وبالاشتراك مع أساتذة إحدى كليات الهندسة من الجامعات المصرية وسيتم مراعاة كافة القواعد واللوائح الادارية والقانونية المنظمة لإجراءات التعاقد.

الجدير بالذكر أن هيئة المساحة أنشئت عام 1898 و هى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة، وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.

وأصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولها خبرة تزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.