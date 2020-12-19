شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجيلية تلغى الحضور الشعبى فى قداس الميلاد وتخصص 3 أيام للصوم والصلاة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الكنيسة الإنجيلية، تنظيم عيد الميلاد المجيد يوم 5 يناير المقبل ، السعة السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، علي أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، وسيتم إذاعة الاحتفال على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية، والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخصصت الطائفة الإنجيلية بمصر آخر 3 أيام فى سنة 2020 للصوم والصلاة من أجل أن يرفع الله الوباء عن مصر والعالم.

وتأتي القرارات بعدما عقد المجلسُ الإنجيلى ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، اجتماعا اليوم السبت، عبر وسائل التواصل الإليكتروني، وفى بداية الجلسة تم توجيه كلمة شكر فى حياة القس باقى صدقة شيخ قسوس ورعاة الكنيسة الإنجيلية بمصر، والذى رحل عن عالمنا، وترك رسالةَ ودورَ الخادم والراعى والمعلم الحقيقى فى شعبه.

وذكر بيان للطائفة اليوم، أنه فى إطار متابعة الطائفة الإنجيلية عن كثب لما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة -بكل أجهزتها وقطاعاتها- لاحتواء هذه الأزمة التى تهدد بلادنا؛ قرر المجلس الآتي:

1.تعليق كافة الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة فى جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بدايةً من الاثنين 21 ديسمبر حتى الجمعة 15 يناير.

2.يُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد صباحًا ومساءً، مع التشديد والتدقيق فى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.

3.تُلغَى كافة الاحتفالات والاجتماعات والمناسبات وجميع أنشطة مراكز المؤتمرات والقاعات والنهضات حتى الجمعة 15 يناير.

4.يُفوِّض المجلسُ الإنجيلى العام رؤساءَ المذاهب والمجامع فى تعليقِ العبادة يوم الأحد متى تطلَّب الأمرُ ذلك.

5.ما يخص الجنازات، تقتصر المراسمُ على الصلاة فقط لأسرة المتوفَّى (ويُلغَى العزاء بجميع القاعات).

6.ما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضورُ على الأسرتين فقط، وإلغاء أى تجمعات بعدها.

7.تعليق جميع الزيارات الرعوية.

8.يمكن للكنائس البث المباشر لاجتماعاتها وخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى والفضائيات.

9.فيما يخص احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر

11.يجتمع المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم الخميس 14 يناير لمتابعة الموقف فى ضوء الأوضاع وللاطلاع على كافة التقارير.