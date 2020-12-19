شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال وغسل أموال بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (354) متهم ، وبحوزتهم (24 قطعة سلاح نارى – 51 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 18 قطعة سلاح أبيض.

وأسفرت الجهود الأمنية عن مصرع (3) عناصر إجرامية ، وضبط (68) عنصر من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – البحيرة - الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – المنيا – أسيوط – سوهاج) بإجمالى مضبوطات (51) قطعة سلاح نارى (26 بندقية آلية– 1 بندقية رصاص - 12 بندقية خرطوش – 1 مسدس- 11 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) وكذا (عدد 3 قطع سلاح أبيض- كمية من الأقراص والمواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح نارى - شروع فى قتل - مخدرات"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (876) قطعة سلاح نارى (77 بندقية آلية – 135 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدس – 600 فرد محلى الصنع – 2081 طلقة مختلفة الأعيرة – 1229 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلهما (بندقية آلية – بندقية خرطوش– 9 مسدس - 3 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (18) تشكيل عصابى ، ضموا (61) متهماً ، إرتكبوا (88) حادث سرقة متنوعة وضبط (143) قضية أحداث وإعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (41) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (110) متهماً.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (433087) حكم قضائى بينها (1800) حكم جناية، و(155710) حكم حبس، و212029) حكم غرامة، و(63548) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8468 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (155) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (27223 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (3675105جنيه، وضبط (20) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (196589 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8293) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (841,603) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (266) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (276,527) طن ، وكذا ضبط (126) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (42,432) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (80040) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (56374430) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1873) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها (207) قضية ضرائب عامة ، كشف (138) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (99) قضية فى مجال الجمارك ، (9) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (513) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (652) حكم قضائى، (244) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (6) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال) ، (5) قضايا فى مجالات (إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت – غسل أموال - كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (5900406500 جنيه مصرى) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (2378) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، فيما نجحت شرطة المصنفات في ضبط (149) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (733) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1106) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (47) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (219) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (114) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (300) لنش سياحى، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (18) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (47) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2293) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة المخدرات في ضبط (1575) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1659) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (210٫565 كيلو جرام) وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (139٫312 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (17,489 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (2٫158 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (19٫944 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو، وزنت (5,443 كيلو جرام) و (43191) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (7) قضايا بإجمالى (7) متهمين .. بمضبوطات بلغت (أكثر من نصف طن)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (226240) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (46071 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 5864 موقف عشوائى) أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس عن المرور على عدد (187) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن متعاطى المواد المخدرة لعدد (2022) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية (68) سائق منهم.. فحص (1576) مركبة تبين مخالفة (106) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن متعاطى المواد المخدرة لعدد (4319) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (463) سائق منهم.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عنضبط (6437) قضية تموينية متنوعة. وضبط (1047) قضية مقاهى مخالفة وغلق (3372) محل مخالف لمواعيد الغلق وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 36284 سائق نقل جماعى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.