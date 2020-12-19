شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا عقب خروج قطار عن القضبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب خروج قطار رقم 544 القادم من طنطا إلى القاهرة بمحطة الحلواصى. تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من ناظر محطة الحلواصي بخروج قطار 544 عن القضبان بمنطقة حلواصي بأشمون وكسر إبرة القضيب وفصل عربيتين عن القطار ولا يوجد إصابات بشرية بين الركاب، فضلا عن فصل العربتين، ومواصلة الطريق للقاهرة بـ5 عربات فقط.

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