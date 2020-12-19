شكرا لقرائتكم خبر عن أخر أخبار الطقس.. فيديو تفاعلى للأرصاد يكشف حالة الجو حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت هيئة الأرصاد الجوية، فيديو تفاعلى حول توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة بداية من غدا الأحد وحتى الجمعة المقبل، وكشف الهيئة من خلال هذا الفيديو عن أخبار الطقس حتى الجمعة المقبل .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الغربية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.