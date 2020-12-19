شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل نارية لمجلس النواب رفضا لتدخل البرلمان الأوروبى بالشأن المصرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسائل حاسمة وجهها مجلس النواب المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال، رفضاً لقرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى. وفى هذا الصدد نستعرض أبرز رسائل مجلس النواب حول قرار البرلمان الأوروبى، فى الإنفوجراف التالى:



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