شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنصح بالإقلاع عن التدخين لتسببه فى مضاعفات خطيرة حال الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان، نصيحة للأشخاص المدخنين بضرورة الإقلاع عن التدخين لما له من أثار سلبية على الجسم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأوضحت الوزارة، أن التدخين يضعف وظائف الرئتين والمناعة، ما يتسبب في إعاقة الجسم في التصدى لفيروس كورونا وباقي الأمراض التنفسية، بالإضافة إلي أن تلامس الأصابع والفم أثناء التدخين أو مشاركة الشيشة يزيد من احتمالات إصابتك بفيروس كورونا، وأفادت الصحة، بأن التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، والتي قد تصل إلى الوفاة.

يذكر أن إحصاء لرويترز كان قد أظهر أن أكثر من 74.78 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و674137، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات 314049 17423799 المتحدة الهند 145136 10004599 البرازيل 185650 7162978 روسيا 49762 2791220 فرنسا 60229 2442990 المملكة المتحدة 66541 1977167 إيطاليا 67894 1921778 إسبانيا 48926 1797236 الأرجنتين 41672 1531374 كولومبيا 40019 1482072.