شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. تبدأ 30 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن اعتماد جدول الامتحانات لطلبة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 30-1-2021 ومن المقرر أن تنتهى الخميس 4-2-2021.

وتبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، السبت الموافق 30 يناير، من 9 صباحا حتى 1.40ظهرا، ويؤدى الطلبة امتحان مادة العلوم يوم الأحد 31 يناير 2021، العلوم من 9 صباحا لـ 11 صباحا .

وفى يوم الاثنين 1-2- 2021 يؤدى الطلبة مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ثم يمتحن الطلاب مادتي الهندسة وعلوم الكمبيوتر الثلاثاء 2 فبراير 2021.

كما يؤدى الطلبة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء 3 فبراير 2021 من 9 صباحا لـ 11 صباحا، وفى زليوم التالى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 4 فبراير 2021 من 9 صباحا لـ 11 صباحا .