شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة السورية تكشف عن اندلاع 2480 حريقا فى 4 محافظات خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الزراعية السورية، عن أن عدد الحرائق التي شهدتها سوريا خلال العام الجاري بلغ 2480 حريقا وشمل 4 محافظات، وأوضحت الوزارة أن الحرائق التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة توزعت ما بين 2115 حريقا في الأراضي الزراعية و365 حريقا في المناطق الحراجية، ونتجت عن ظروف جوية أو نشاطات بشرية وإهمال.





وتشمل الإحصاءات الحرائق التى نشبت خلال الفترة ما بين 8 و12 أكتوبر الماضى، والتي أعلنت وزارة الداخلية القبض على مجموعة من 39 شخصا قالت إنهم أشعلوا عمدا تلك الحرائق بدعم وتمويل من "جهات خارجية"، إضافة إلى 48 ضبطا نظمتها وزارة الزراعة للحرائق الحرجية الناتجة عن "تحريق زراعي"، وذلك وفقًا لما نشرته الصفحة الإعلامية لوزارة الزراعة السورية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وعن الأسباب الأخرى للحرائق، قال مدير الحراج فى وزارة الزراعة، حسان فارس، إن باقى الحرائق ناتجة عن مقاصد السياحة البيئية ومرتادي المواقع الحرجية بقصد الاستجمام، والصيد والكهرباء ومكبات القمامة، ورمي أعقاب السجائر على الطرقات العامة، ومنها مجهولة الأسباب، مضيفا أن الوزارة عملت على إخماد تلك الحرائق بجهود عناصر مراكز حماية الغابات في تلك المحافظات وبمؤازرة مراكز حماية الغابات في المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى عناصر أفواج الإطفاء والدفاع المدني وأفراد الجيش العربي السوري.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت منذ أيام القبض على 39 شخصا قالت إنهم نفذوا الحرائق التي شهدتها 3 محافظات سورية، مؤكدة أنهم كانوا يتلقون أموالا من جهات خارجية، وحسب إحصاءات رسمية أصدرتها وزراة الزراعة في 20 من أكتوبر الماضي فقد تضرر 252 قرية نتيجة الحرائق التي اندلعت في تلك المحافظات، إضافة إلى حرائق شهدتها منطقة الغاب في ريف حماة خلال شهر سبتمبر الماضي، وقالت الوزارة إن عدد الأشجار المثمرة المتضررة بلغ مليونين و100 ألف شجرة، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.