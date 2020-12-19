شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: نسعى لإيجاد أفق لإعادة المفاوضات حول حل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن لقاء اليوم يأتى فى إطار اللقاءات التشاورية المستمرة على مدى السنوات الماضية، متابعا: "رؤيتنا واضحة لإيجاد أفق لإنهاء الجمود من أجل التوصل إلى السلام العادل الذى ينهى الصراع باعتباره خيارا استراتيجيا"

وأضاف الصفدي، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزيرى الخارجية المصرى والفلسطينى بالقاهرة: "لقاء الرئيس السيسى معنا اليوم أكد على ضرورة العمل لخدمة هدف واحد متفق عليها بين الدولة والقادة من خلال إيجاد أفق للتحرك إلى الأمام وفق الأسس المعتمدة، التنسيق والتوافق بحثنا التحديات والتحدى الآن كيف نجد أفق للمفاوضات سواء بشكل مباشر أو في إطار الرباعية الدولية أو في مؤتمر دولى، والأهم التوصل إلى آلية للتفاوض".

وتابع وزير الخارجية الأردنى: "نواجه تحديات تقوم بها إسرائيل تقود حل الدولتين وحل السلام الشامل والشركاء حشد موقفا دوليا.. وهناك انتهاكات مستمرة تجاه المقدسات الدينية وحمايتها مسألة جوهرية وأساسية.. والسيادة على القدس فلسطينية.. وحماية القدس مسئولية فلسطينية أردنية مصرية عربية دولية.. والعبث بالمقدسات الإسلامية أمر غير مقبول.. ونواصل التنسيق والتشاور".