شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل وزيري خارجيتي الأردن وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح السفير يسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية.

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