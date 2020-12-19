محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة؛ للاطلاع على التطوير الذي تشهده المحطة ورفع كفاءتها أيضًا؛ وللاطمئنان على البرامج التي تستهدف الرعاية والتربية.
وشدد القصير، خلال تفقده أقسام المحطة المختلفة وعنابر الخيول، على ضرورة الإسراع في رفع كفاءتها وتنمية مواردها وتوفير أقصى رعاية للخيول؛ خصوصًا خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات مناخية متقلبة.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمستقبل صناعة الخيول في مصر.
يُذكر أن محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة تعتبر من أقدم المحطات في العالم؛ وهي التي تمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.
وكان برفقة وزير الزراعة خلال جولته اليوم بالمحطة اللواء مهاب عبد الرؤوف رئيس الهيئة الزراعية المصرية، والدكتور صلاح فتحي مدير محطة الزهراء للخيول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر لمتابعة تطويرها ورفع كفاءتها.. وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.