تشمل مليون فدان.. وزير الزراعة يتابع تطورات المرحلة الأولى بمشروع الري الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع فريق تحديث منظومة الري بالوزارة، اليوم السبت؛ لمتابعة سير العمل في المنظومة، وشارك في جانب من الاجتماع، عبر الفيديو كونفرانس، فريق تحديث الري بوزارة الموارد المائية والري.

وأشاد القصير بالتعاون والتنسيق بين وزارتَي الزراعة والري وروح العمل الجماعي لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع؛ والتي تتمثل في مليون فدان موزعة على الوزارتَين.

وأكد وزير الزراعة تنفيذ توجهيات رئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت خلال اجتماعه الخميس الماضي مع وزراء الزراعة والري والتموين، ومتابعة رئيس الوزراء يوميًّا تطورات العمل بمشروع الري الحديث.

وأشار القصير إلى ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ؛ للانتهاء في المواعيد المقررة للمرحلة الأولى نهاية شهر يونيو المقبل، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًّا على تجهيز خطة متكاملة لتطبيق نظام الري الحديث على الـ4 ملايين فدان المطلوبة؛ بحيث تشتمل تلك الخطة مجموعة من المحفزات، إلى جانب برامج زمنية محددة، وما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع.

ونوه القصير بأنه سيصاحب ذلك إعداد خطة إعلامية لتحفيز وتشجيع المزارعين على المشاركة في مثل هذه المشروعات، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع الزراعة، وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

ولفت وزير الزراعة إلى أن البنك الزراعي يوفر التمويل اللازم دون الإجراءات البنكية المعتادة؛ لأن القرض بضمان وزارة المالية وبالفائدة الميسرة 5%، مشيرًا إلى أن منظومة تحديث الري لها مردود اقتصادي كبير على المزراعين؛ حيث تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وترشيد المياه، مع زيادة إنتاجية ومساحة الأرض الزراعية.