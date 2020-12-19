وزير الري يشهد تجربة زراعة القمح عالي الملوحة باستخدام الصرف الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

زار الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري محافظة السويس لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.

والتقى عبد العاطي باللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والذي أعرب عن ترحبيه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد عبد العاطي يرافقه اللواء عبد المجيد تجربة خاصة بزراعة الأراضي الملحية باستخدام مياه الصرف الزراعي لزراعة القمح عالي الملوحة وغيرها من الزراعات التي تتحمل درجات الملوحة المرتفعة بهدف تعظيم كفاءة استخدام المياه.

الجدير بالذكر أن التجربة يتم تنفيذها على مساحة ١٥ فدانا، وقد خصص محافظ السويس هذه المساحة لعمل التجربة البحثية في إطار التنسيق الدائم بين الوزارة والمحافظة.