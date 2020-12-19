شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي السابع لأخبار اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت في الجلسة الأولى لانطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى السابع الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بعنوان «الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا».

ويقام بفندق الماسة بمدينة نصر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة مجموعة من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات الاقتصادية والشركات ويعقد عدد من الجسات العامة لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المؤتمر ياتى تأكيداً على استمرار مسيرة البناء والتنمية للاقتصاد المصرى بمشروعاته القومية والتنموية وما اتخذته الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إجراءات عاجلة بما يدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وما يواجهه ويشهده العالم في ظل التحديات الراهنة خاصة مع تصاعد أزمة جائحة كورونا عالميًا.