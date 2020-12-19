شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف «إسنا وأرمنت» يهنئ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، المهندس أبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا بمناسبة توليه المنصب الجديد. رافق الأنبا يواقيم في هذه الزيارة القس متاؤس زخاري، راعى كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، وحضر اللقاء، عبدالرحيم طايع، والمهندسة صباح منصور، نائبا رئيس مدينة إسنا، والنائب وائل زكريا الأمير عضو مجلس الشيوخ بإسنا، والنائب باهي أمين عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة إسنا. واتسم اللقاء بمشاعر المحبة والمودة، وأبدى «أبراهيم نصير» رئيس مدينة إسنا، كل الترحاب والسعادة بهذه التهنئة، وتجاذبا الحديث حول سبل التعاون المشترك والمجهودات المبذولة من أجل خدمة أبناء المدينة . الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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