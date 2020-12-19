شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: مد حجز وحدات متوسطي الدخل بمشروع «سكن كل المصريين» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أنه تم مد فترة حجز الوحدات المطروحة ضمن مشروعات متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وأضافت عبدالحميد، فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق، مستمرة حتى يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 بدلاً من 21 ديسمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» للتقدم في 1 نوفمبر 2020 وذلك في عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر «حدائق العاصمة» – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة «منطقة غرب المطار» – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة، أما فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهى: بدر «حدائق العاصمة» – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق اكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.

وقالت عبدالحميد، أنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي استفسار، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول رقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.