شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بمدينة الغردقة بمشاركة 21 فريقا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختتمت اليوم السبت، فعاليات بطولة الجمهورية لصيد الأسماك والتي استضافتها مدينة الغردقة بنادي الرياضات البحرية، بمشاركة 21 فريقا على مستوى الجمهورية، تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك.
وأجرت لجنة الحكام تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك، برئاسة محمد قداح، أوزان الأسماك لـ 21 فريقا فور وصول المراكب المشاركة صباح اليوم السبت بعد قضاء 72 ساعة في شواطئ الغردقة منذ إنطلاق فعاليات البطولة.
وأكد علاء التايه رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة، إقامة البطولة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بسبب جائحة كورونا بمشاركة 21 فريقا بهدف تنشيط السياحة الرياضية، والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر ختام بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بمدينة الغردقة بمشاركة 21 فريقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.