شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بمدينة الغردقة بمشاركة 21 فريقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم السبت، فعاليات بطولة الجمهورية لصيد الأسماك والتي استضافتها مدينة الغردقة بنادي الرياضات البحرية، بمشاركة 21 فريقا على مستوى الجمهورية، تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك.

وأجرت لجنة الحكام تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك، برئاسة محمد قداح، أوزان الأسماك لـ 21 فريقا فور وصول المراكب المشاركة صباح اليوم السبت بعد قضاء 72 ساعة في شواطئ الغردقة منذ إنطلاق فعاليات البطولة.

وأكد علاء التايه رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة، إقامة البطولة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بسبب جائحة كورونا بمشاركة 21 فريقا بهدف تنشيط السياحة الرياضية، والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين.